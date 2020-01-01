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Игрок «Барыса» стал лучшим нападающим КХЛ в декабре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей, определила лауреатов декабря в четырёх номинациях. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ХК «Барыс».
Лучшим нападающим признан Роман Старченко («Барыс»), одержавший вместе с командой 7 побед в 11 матчах и забросивший в них 8 шайб (лучший результат месяца). Нападающий казахстанского клуба забивал голы в шести матчах, отметившись дублями в ворота ХК «Сочи» и «Автомобилиста». Шайбы Старченко во встречах с этими командами, а также с минским «Динамо» стали победными. На счету нападающего «Барыса» также три результативные передачи при показателе полезности (+6), 27 бросков по воротам и 6 заблокированных бросков.
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