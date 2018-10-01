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Игрок «Барыса» признан лучшим защитником сентября в КХЛ

2 Октября 2018 15:46 169
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Игрок «Барыса» признан лучшим защитником сентября в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов сентября, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

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Лучшим защитником признан Даррен Диц из «Барыса», в 11 матчах одержавший вместе с командой 6 побед и набравший в них 12 (4+8) очков при показателе полезности (+9), шайбы в ворота «Нефтехимика» и рижского «Динамо» стали победными. Канадский защитник отметился 39 бросками по воротам, 21 силовым приёмом и заблокировал 12 бросков соперника (лучший показатель месяца среди защитников).

 

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Ключевые слова: Спорт,
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