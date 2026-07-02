Игрок «Астаны» завершил участие в чемпионате мира по футболу-2026

Сборная США по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу американцев, которые пробились в следующий раунд домашнего мундиаля, несмотря на удаление.

Счет открыл нападающий США Фоларин Балоган, отличившийся на 44-й минуте встречи. На 64-й минуте Балоган получил прямую красную карточку после видеоповтора VAR за грубый фол против боснийца Тарика Мухаремовича. Хозяева остались вдесятером.

Несмотря на это, боснийцы не смогли воспользоваться численным большинством, а на 81-й минуте Малик Тилльман красивым ударом со штрафного установил окончательный счет — 2:0. В 1/8 финала США сыграет против сборной Бельгии.

Полузащитник ФК «Астана» Иван Башич провел на чемпионате мира-2026 в составе сборной Боснии и Герцеговины три игры на групповом этапе.

Башич стал одним из творцов исторического выхода Боснии в плей-офф. В решающей игре группового этапа против сборной Катара (3:1) именно он отдал важнейшую голевую передачу, которая помогла команде закрепить победу и выйти из группы с третьего места.

В матче 1/16 финала против США, который стал для Боснии и Герцеговины последним на мундиале, Иван Башич остался на скамейке запасных и не появился на поле, в то время как тренерский штаб бросил в бой других атакующих игроков, пытаясь отыграться в большинстве. Тем не менее, для игрока Казахстанской премьер-лиги сам факт участия во всех матчах сборной на групповой стадии ЧМ стал большим карьерным достижением.

После вылета Боснии и Герцеговины с чемпионата мира Башич вернется в расположение казахстанского клуба, где рассчитывают на его помощь в квалификации Лиги конференций УЕФА.

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