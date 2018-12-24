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Игрок «Актобе» опередил Мхитаряна и стал лучшим футболистом Армении 2018 года

24 Декабря 2018 14:31 119
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Игрок «Актобе» опередил Мхитаряна и стал лучшим футболистом Армении 2018 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации «Лучший тренер Армении 2018-го года», сообщает СИА «SPORTINFORM». 

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Полузащитник национальной сборной Армении Маркос Пиззелли признан лучшим футболистом Армении 2018 года. Футболист набрал 171 очков. С 119 очками второе место занял капитан сборной Армении и лондонской команды «Арсенал» Генрих Мхитарян.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Пиззелли с 18 голами стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги-2018, признан лучшим игроком года в чемпионате Казахстана и вошел в список 22-х лучших футболистов сезона. Кроме того, гол Пиззелли признан лучшим в Премьер-лиге 2018.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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