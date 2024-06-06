Игры кочевников: казахстанские ученые обследуют состояние спортсменов и лошадей

Для качественной подготовки спортсменов и спортивных лошадей в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут этой осенью в Астане, были созданы 2 комплексные научные группы – по коневодству и по подготовке спортсменов национальных видов спорта. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Ассоциации национальных видов спорта РК.

В состав групп вошли ведущие ученые ветеринары, биологи, генетики, специалисты спортивной психологии и медицины. Ученые проводят мониторинг функционального и психологического состояния спортсменов и спортивных лошадей на местах проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.

- По инициативе Ассоциации национальных видов спорта РК и при поддержке Министерства туризма и спорта РК впервые были созданы комплексные научные группы. Одна группа занимается непосредственно спортсменами – тестируется их функциональное состояние, общая физическая подготовка, проводится психодиагностика, потом будут проведены контрольные срезы. Если у кого-то нарушения здоровья, делаем коррекцию – и по психодиагностике, и по спортивной медицине, - отметил координатор комплексной научной группы Ассоциации национальных видов спорта РК Бахытжан Есжанов.

По его словам, главная цель – проверить здоровье наших спортсменов, чтобы они были подготовлены на самом высоком уровне ко Всемирным играм кочевников, которые пройдут осенью в Астане.

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

- Что касается спортивного коневодства, целая группа известных казахстанских ученых проводит исследования, которые позволят лошадям улучшить рацион питания, проверяют функциональное состояние животных. Эта группа проверяет подготовку и выносливость лошадей, участвующих в соревнованиях, чтобы они показали хорошие результаты, - сказал руководитель комплексной научной группы, д.с.н. Набидулла Кикебаев.

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

Комплексные научные группы ведут работу со сформированными сборными командами спортсменов по кокпару, тенге ілу, аударыспак, жамбы ату, традиционной стрельбе из лука.

- Мы проверяем организм спортсменов и определяем, какие витамины им нужно принимать, как питаться, чтобы добиться больших результатов. Мы намерены проверить биоритмы сердца, органов спортсменов, а также организовать их питание, - сказал руководитель комплексной научной группы, д.п.н., профессор Анатолий Кульназаров.

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

Научные группы будут проводить обследование спортсменов и лошадей на базе Центра олимпийской подготовки в течение трех месяцев.