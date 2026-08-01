«Игры будущего» и фестивали: куда сходить в Астане 1 и 2 августа

Первые выходные августа в Астане будут насыщенными: гостей ждут концерты, фестивали, театр, клубные события и матчи «Игр будущего — 2026». Корреспондент агентства Kazinform собрал главные события 1 и 2 августа.

Музыка под открытым небом: Rahat Fest впервые в Астане

1 августа один из самых известных музыкальных фестивалей Казахстана впервые пройдет в столице. Площадка расположится за городом, где гостей ждет целый день живой музыки, развлечений и летней атмосферы.

В этом году на сцену выйдут группа «Градусы», Fly Project, Yenlik, 6ellucci и Крайм Волшебник.

SOUNDROOM отмечает пятилетие

Вокальная школа SOUNDROOM приглашает зрителей на большой праздничный концерт, посвященный своему пятилетию. На сцене выступят солисты, хор, выпускники школы и приглашенные артисты, которые исполнят популярные хиты разных лет.

Шоу «20–25»

Если хочется не только отдохнуть, но и найти ответы на волнующие вопросы, стоит обратить внимание на шоу «20–25». Перед зрителями выступят Роза Әшірбаева и Перизат Мырзахмет. Организаторы обещают искренний разговор, личные истории и возможность по-новому взглянуть на жизненные ситуации.

Театр, где откровения меняют все

2 августа народный молодежный театр «Современник» представит спектакль «О чем говорят незнакомцы?».

По сюжету три семейные пары, никогда ранее не встречавшиеся, приходят на групповой сеанс психотерапии. Однако вместо психолога им предстоит открыть восемь конвертов с неожиданными заданиями. Безобидная на первый взгляд игра постепенно превращается в вечер откровений, где наружу выходят тайны, ревность, любовь и скрытые чувства.

Новая волна казахстанского рока

Любителей живого звучания 2 августа ждет Q-Rock Fest. На сцене Harat’s Grand Alatau выступят группы SARY, Sana Sezim и Ontoğyzoneki. Фестиваль объединит молодых исполнителей, которые сегодня формируют современную казахстанскую рок-сцену.

Пять суббот музыки: стартует WHITE FEST

В White Lounge & Club начинается серия августовских вечеринок WHITE FEST. Гостей ждут концерты популярных артистов, DJ-сеты, световое шоу, GO-GO-программа и фирменная атмосфера ночной жизни. Первая вечеринка состоится уже 1 августа.

Для поклонников киберспорта: продолжаются «Игры будущего — 2026»

В выходные продолжатся соревнования международного турнира «Игры будущего — 2026».

1 и 2 августа зрителей ждут матчи Battle Royale PUBG: Battlegrounds, где команды будут бороться за победу, демонстрируя стратегическое мышление, слаженную командную работу и скорость принятия решений.

2 августа также состоятся игры по дисциплине MOBA PC Dota 2. Лучшие команды продолжат борьбу за выход в следующие стадии турнира, а болельщики смогут увидеть противостояния мирового уровня в одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.

Также в выходные состоятся матчи стадий ¼ и 1/8 финалов по дисциплине Phygital Basketball в рамках международного турнира «Игры будущего — 2026».

Сначала команды выясняют отношения в баскетбольном симуляторе, после чего продолжают борьбу на реальной площадке в формате 2×2.

Победителем становится команда, которая сможет одинаково успешно проявить себя как в виртуальном матче, так и в настоящей игре.