Игре на древнем музыкальном инструменте обучают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходят обучающий курс от всемирно известной исполнительницы на варгане Юлияны Кривошапкиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шан-кобыз, хомус, комуз, доромб, пармуппиль... Разновидностей язычкового музыкального инструмента варгана в мире так много, что ученые до сих пор ищут ответ на вопросы, сколько ему лет и где его родина. По самым смелым подсчетам, всего известно более тысячи различных названий инструмента. Варган широко представлен в музыке тюркских народов, хотя его специфичное звучание можно обнаружить и в национальных мотивах эстонцев, англичан, литовцев.

Одними из законодателей мод в игре на варгане (в Казахстане его называют шан-кобыз) являются музыканты, проживающие в восточной Сибири. У них своя, особая техника игры. Лауреат международных конкурсов, постоянная участница фестивалей этномузыки Юлияна Кривошапкина из Якутии объездила полмира, и считается одной из самых виртуозных исполнительниц на варгане на Земле. К слову, в Якутии он называется хомус. Она может исполнить и горловое пение, и фольклорные мотивы, такие, как осуохай, тойук, дэгэрэн, и все это в сопровождении хомуса.





Кривошапкина уверена - научиться играть на этом инструменте может каждый, причем, в довольно короткие сроки.

«Самое главное - это желание и усердие. Не важно, есть ли у вас слух, хорошо ли развито чувство ритма, нужно просто заниматься. Если вы начинаете с нуля, сыграть свое первое произведения на хомусе вы сможете в лучшем случае спустя 5-10 дней каждодневных занятий. А можно годами учиться - от человека зависит. Я сама с 7 лет занимаюсь, мой педагог - Альбина Дегтярева, основатель группы Айахаан», - рассказала Юлияна Кривошапкина.





Легкость обучения игре на шан-кобызе в том, что здесь нет нот, заучивается только ритмический рисунок. Но заниматься с наставником надо воочию, ибо дистанционно, по скайп или видеосвязи, научиться играть на варгане невозможно.

Сейчас Юлияна обучает алматинцев игре на варгане (шан-кобызе). В Казахстане такую продолжительную серию мастер-классов Кривошапкина проводит впервые. В ее алматинском классе 11 человек в возрасте от 16 до 60 лет. Из них только 4 человека музыканты, остальные даже не знают музыкальной грамоты.





«Мы не только учимся самой технике игры на варгане, но также медитируем, делаем дыхательную гимнастику, разные упражнения для языка, это полезно для здоровья. На себе я это ощутила уже - значительно уменьшились проявления аллергии, появилось ровное дыхание, сон улучшился. После занятий мы не устаем. Юлияна очень хороший педагог, уроки проходят на одном дыхании, весело, позитивно. Мы все сдружились. Я на сцене не буду выступать, но благодаря игре на этом инструменте у меня улучшилось самочувствие, кровообращение, тонус», - рассказала ученица Газиза Узак.







Юлияна Кривошапкина добавляет, что при игре на варгане все тело пробуждается, задействовано от кончиков пальцев ног до головы.

Все ученики отмечают индивидуальный подход Юлианы, ее умение заинтересовать. Сама же гостья из России похвалила свою группу и выразила желание периодически приезжать в Алматы и продолжать проводить здесь свои мастер-классы.





