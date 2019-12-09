Играют и дерутся – в МОН рассказали о состоянии привезенных из Ирака детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник министра образования и науки РК по вопросам прав детей Раиса Шер рассказала о состоянии казахстанских детей, привезенных из Ирака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе Министерства иностранных дел РР при поддержке Министерства образования и науки РК и Министерства здравоохранения РК, а также других ведомств была проведена специальная операция под названием «Русафа» по вывозу наших казахстанских детей из Ирака. С 27 на 28 ноября дети были привезены в Казахстан. Дети находятся в Центре поддержки детей, оказавшихся в трудной ситуации города Нур-Султана. Всего сюда прибыли 14 детей, из общего количества 10 – это очень маленькие дети, от 1 года и десяти месяцев до 5 лет, двое детей в возрасте 6-9 лет, еще два мальчика в возрасте от 10 до 13 лет», - сказала Раиса Шер в кулуарах столичного Центра поддержки детей, оказавшихся в трудной ситуации.

По ее словам, все дети проходят здесь социализацию и реабилитацию.

«С ними работают психологи, социальные работники, педагоги, учителя, воспитатели, нянечки, медицинские работники, ежедневно это заведение сопровождается в целях безопасности службами ДП Нур-Султана, условия очень хорошие здесь. Для детей проводятся различные игры, мероприятия. Если в самом начале дети плакали, держались за руки (в основном они приехали семьями, это братья и сестры), то сегодня дети веселые, громко разговаривают, кричат и даже, бывает, дерутся», - отметила она.

Представитель МОН также сообщила, что дети будут переданы родственникам уже в ближайшее будущее.

«Передача детей планируется в ближайшее будущее, примерно это будет 12 декабря, время уточняется. Дети будут переданы родственникам, которые проживают на территории нашей страны в разных регионах. Здесь они находятся без родственников, поскольку карантин, проводились геномные экспертизы. Для того, чтобы еще раз уточнить, насколько на самом деле соответствует родство по предварительным анализам. Мне сообщили, что геномные экспертизы дополнительно подтверждают родство. Но есть одна семья (четверо детей), от которых отказались родственники. В силу определенных причин они не готовы к приему детей. Поэтому мы планируем передать детей или в приемную семью или в учреждение, где дети будут воспитываться по типу семьи», - заключила Р. Шер.