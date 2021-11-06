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Играющие на тонком льду дети испугали астанчан

6 Ноября 2021 21:09
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Играющие на тонком льду дети испугали астанчан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Играющие на тонком льду реки Есиль дети испугали астанчан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Сегодня в 14:36 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что на реке Есиль по улице Кажымукана играют дети.

На место незамедлительно был направлен автопатруль. Сотрудниками полиции установлены двое несовершеннолетних детей в возрасте 9-10 лет, которые являются братьями.

На кадрах видно, как дети, наступив на лед, начинают догонять друг друга и благополучно перебегают реку, ещё окончательно не успевшую застыть. Полицейскими установлены родители детей. На место инцидента была приглашена мать мальчиков.

С ней и детьми проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов, об опасности и последствиях игр на водоемах.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает, что переходить водоемы на неокрепшем льду строго запрещается. Такие развлечения крайне опасны и могут привести к трагедии.

«Уважаемые родители напоминайте детям, что небезопасно ходить по тонкому льду и контролируйте их поведение вне дома!», - добавили в полиции.




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#Нур-Султан   #Безопасность   #Видео   #МВД РК  
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