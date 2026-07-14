Игра в кокпар закончилась стрельбой в Жамбылской области

Жителя Меркенского района осудили после инцидента на игре в кокпар, где он выстрелил в участника конфликта из охотничьего ружья. Потерпевший получил ранение резиновой пулей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел еще в январе 2026 года во время национальной игры в селе Кенес. Между двумя местными жителями вспыхнула словесная перепалка, переросшая в драку.

Один из участников конфликта рассказал о случившемся своему родственнику, который приехал на место, чтобы помочь, но затем отправился домой за оружием.

Как установил суд, мужчина взял зарегистрированное на его имя охотничье ружье ИЖ-81, зарядил его патроном с резиновой пулей и вернулся. После этого он выстрелил в потерпевшего.

Стрельба вызвала панику среди жителей села и нарушила общественный порядок. Действия обвиняемого квалифицировали как хулиганство с применением огнестрельного оружия.

В суде подсудимый полностью признал вину, но заявил, что выстрел произошел случайно. По его словам, он поскользнулся, после чего ружье сработало. Мужчина также сообщил, что сразу отвез раненого в больницу и оказал ему помощь.

Потерпевший подтвердил, что простил подсудимого и не имеет к нему претензий. Во время судебного разбирательства также выяснилось, что стороны примирились.

Несмотря на это, государственный обвинитель просил назначить мужчине три года лишения свободы. При этом санкция части 3 статьи 293 УК РК предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

При вынесении приговора суд учел признание вины и раскаяние подсудимого, примирение с потерпевшим, положительную характеристику, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также наличие у мужчины четверых несовершеннолетних детей, престарелых родителей и неработающей супруги.

Подсудимого признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы. С применением статьи 63 УК РК назначенное наказание признали условным.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Жамбылской области матч в кокпар уже заканчивался массовой потасовкой.