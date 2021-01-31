Игорный бизнес в овощном ларьке подпольно организовала карагандинка
В августе 2020 года жительница города приобрела три игровых автомата и под видом продажи овощей в одном из магазинов города организовала игорный бизнес без соответствующей лицензии.
Азартные игроки часто наведывались в магазин и проводили время за автоматами. Владелица подпольного бизнеса в случае отсутствия денег в терминале созванивалась с победителями и выплачивала им выигрыш.
К слову, подпольное казино просуществовало недолго, спустя пару месяцев его закрыли, а в отношении предприимчивой карагандинки завели уголовное дело.
«В службе пробации Октябрьского района состоит осужденная за организацию игорного бизнеса. В течении года жительница города должна отработать 100 часов принудительного труда, в случае уклонения ей будет заменено ограничение свободы на лишение», - сообщил заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области полковник юстиции Бекболат Шакиров.
Игровые автоматы по решению суда должны быть уничтожены.