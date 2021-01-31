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    12:47, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Игорный бизнес в овощном ларьке подпольно организовала карагандинка

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 41-летнюю жительницу города Караганды приговорили к одному году ограничения свободы и 100 часам принудительного труда за организацию игорного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В августе 2020 года жительница города приобрела три игровых автомата и под видом продажи овощей в одном из магазинов города организовала игорный бизнес без соответствующей лицензии.

    Азартные игроки часто наведывались в магазин и проводили время за автоматами. Владелица подпольного бизнеса в случае отсутствия денег в терминале созванивалась с победителями и выплачивала им выигрыш.

    К слову, подпольное казино просуществовало недолго, спустя пару месяцев его закрыли, а в отношении предприимчивой карагандинки завели уголовное дело.

    «В службе пробации Октябрьского района состоит осужденная за организацию игорного бизнеса. В течении года жительница города должна отработать 100 часов принудительного труда, в случае уклонения ей будет заменено ограничение свободы на лишение», - сообщил заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области полковник юстиции Бекболат Шакиров.

    Игровые автоматы по решению суда должны быть уничтожены.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Правоохранительные органы
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