Игорный бизнес в овощном ларьке подпольно организовала карагандинка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 41-летнюю жительницу города Караганды приговорили к одному году ограничения свободы и 100 часам принудительного труда за организацию игорного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В августе 2020 года жительница города приобрела три игровых автомата и под видом продажи овощей в одном из магазинов города организовала игорный бизнес без соответствующей лицензии.

Азартные игроки часто наведывались в магазин и проводили время за автоматами. Владелица подпольного бизнеса в случае отсутствия денег в терминале созванивалась с победителями и выплачивала им выигрыш.

К слову, подпольное казино просуществовало недолго, спустя пару месяцев его закрыли, а в отношении предприимчивой карагандинки завели уголовное дело.

«В службе пробации Октябрьского района состоит осужденная за организацию игорного бизнеса. В течении года жительница города должна отработать 100 часов принудительного труда, в случае уклонения ей будет заменено ограничение свободы на лишение», - сообщил заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области полковник юстиции Бекболат Шакиров.

Игровые автоматы по решению суда должны быть уничтожены.