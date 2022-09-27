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    21:06, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Игорный бизнес в бане организовал житель Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау осудили организатора незаконного игорного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного суда, департаментом экономических расследований Атырауской области выявлен факт организации жителем города игорного бизнеса в банном комплексе. В бане велись азартные карточные игры по правилам покера путем зачисления игроками 50 000 тенге на карточный счет. В случае отсутствия денежных средств игроки играли в долг.

    Этот же мужчина организовал игру в покер в съемной квартире, таким образом нарушив законодательство Республики Казахстан «Об игорном бизнесе».

    Приговором суда организатор игорного бизнеса признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к 6 месяцам ограничения свободы.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Атырау Правоохранительные органы
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