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Игорный бизнес развернули в подвале сельского магазина в Алматинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Декабря 2020, 16:16
Игорный бизнес развернули в подвале сельского магазина в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты организации незаконной игорной деятельности на территории Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ Министерства финансов РК.

Так, в ходе осмотра места происшествия подвального помещения продуктового магазина, расположенного в Жамбылском районе, п.Узынагаш, изъяты многочисленные компьютерные технологии, предназначенные для игорного бизнеса с денежным вознаграждением, - более 13 аппаратов.

Согласно ст.11 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» - казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. В настоящее время по данному факту ведется следствие.


Алматинская область   Минфин РК  
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