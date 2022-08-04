Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Игорные заведения организовали в сауне и квартире в Атырауской области
4 Августа 2022 16:07

Игорные заведения организовали в сауне и квартире в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области выявили незаконные игорные заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Как выяснилось, двое граждан по предварительному сговору в период с августа 2021 года по июнь 2022 года будучи арендаторами сауны и съемной квартиры занимались незаконной организацией и проведением азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, и осуществлением деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии.

Приговором суда оба организатора игорных точек признаны виновными и приговорены к двум годам ограничения свободы каждый», - говорится в сообщении АФМ.



Кадр из видео

Новости по теме
Двух организаторов незаконного игорного бизнеса оштрафовали в Кызылорде
Читайте также
Водитель автобуса сбил женщину в Атырау
Ушел в отставку замакима Атырауской области
Закладчицу «синтетики» приговорили к 11 годам лишения свободы в СКО
Убившая трехлетнюю дочь женщина просит смягчить приговор суда в Актау
Атырауский НПЗ оштрафован на 5 млн тенге
Назначен заместитель прокурора Атырауской области
Преступная схема по постановке на учет более полусотни авто пресечена в Шымкенте
Сотрудника полиции убили в Актау
Популярное
1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
5 Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив