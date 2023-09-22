Игорный бизнес в Казахстане: есть ли польза

В Мажилисе прошел круглый стол «Проблемы игорного и лотерейного бизнеса в Казахстане и пути их решения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен Канатбек Сафинов напомнил, что Институтом Парламентаризма совместно с депутатами Парламента разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности», направленный на защиту граждан от формирования игровой зависимости.

Законопроектом предусматриваются запреты для определённых категорий граждан на участие в азартных играх, устанавливается уголовная ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса с использованием программного обеспечения в сетях телекоммуникаций и сети Интернет, а также ряд других поправок профилактического и организационного характера. Еще одним направлением законопроекта является вопросы лотерей и лотерейной деятельности.

- На сегодня, ни для кого не секрет, что по всей Республике возле многочисленных лотерейных терминалов, где разыгрываются моментальные лотереи, и в лотоклубах, граждане (особенно молодежь), проводят много времени и проигрывают все свои сбережения. В этой связи, законопроектом предусмотрены ряд поправок в сфере лотерейной деятельности, - сказал Канатбек Сафинов, выступая в ходе круглого стола.

В реализацию данного законопроекта параллельно разработаны и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность для организаторов игорного бизнеса за допуск к участию в азартных играх лиц в возрасте до 21 года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх.

- Молодые люди до 21 года более уязвимы перед риском развития азартных проблем и зависимостей. Нейрологические и психологические исследования показывают, что мозг молодых людей продолжает развиваться до 21 года. Доступ к азартным играм в этом возрасте может негативно повлиять на их принятие решений и способность контролировать свои действия. Законопроектом также предусмотрена ответственность по реализации и других положений основного законопроекта, - отметил депутат.

По его словам, в настоящее время по законопроектам ожидается заключение Правительства РК, после чего они будут внесены в Мажилис в порядке, установленном законодательством.

Как отметил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, в последние годы в стране растет зависимость людей от азартных игр.

- Как всем известно, в начале сентября текущего года под председательством Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева состоялось заседание Совета Безопасности. На повестке дня Совета рассматривались вопросы зависимости населения от азартных игр. На этом совещании Глава государства выразил обеспокоенность тем, что в последние годы в стране наблюдается растущая зависимость от азартных игр, что для некоторых семей стало большой трагедией. При этом Глава государства обратил внимание на эту дурную привычку, особенно среди молодежи, и поручил компетентным органам ужесточить ограничения в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан», - сказал Е. Еркинбаев.

По его словам, за последние 2-3 года в стране участились преступления, связанные с азартными играми.

- Красивая реклама, обещающая быстрое богатство, легкие деньги, которые в конечном итоге приводят к проигрышу, заставила многих людей погрузиться в кредиты и долги. По этой причине члены многих семей доходят до самоубийства. В настоящее время, понимая серьезность проблемы, связанной с появлением лудомании среди молодежи и распространением негативных последствий от азартных игр, Министерство туризма и спорта значительно усилило работу по ужесточению контроля за азартными играми в стране, - заверил представитель министерства.

В частности, говорит он, в рамках государственного контроля проводятся проверки законности деятельности субъектов игорного бизнеса.

Он сообщил, что за прошедший год проведены внеплановые проверки 4 залов игровых автоматов, по результатам которых выявлены нарушения и возбуждено 7 административных дел. По итогам рассмотрения данных дел лишен лицензии 1 зал игровых автоматов, приостановлена деятельность трех залов игровых автоматов, наложено 6 административных штрафов (в общем размере 1 730 МРП или 5,3 миллиона тенге).

Кроме того, лицензии организаторов игорного бизнеса, не выполняющих требования закона, анулируются в рамках судебной и разъяснительной работы.

- Уже в текущем году на основании исков Министерства судебными решениями лишены лицензий 6 букмекерских контор, 5 тотализаторов и 1 зал игровых автоматов. В настоящее время идет процедура лишения лицензий еще 2 букмекерских контор. Кроме того, в 2021-2023 годах по итогам разъяснительной работы с букмекерами было возвращено 17 лицензий, а количество субъектов сократилось в следующем порядке. В частности, с 2021 года по сегодняшний день общее количество субъектов игорного бизнеса сократилось в 2 раза, с 71 до 31. А именно, казино - с 9 до 6, залы игровых автоматов - с 14 до 9, букмекерские конторы - с 38 до 14, из которых фактически работают только 12, тотализаторы сократились с 10 до 2, - привел статистику Е. Еркинбаев.



Между тем, президент ОЮЛ «Ассоциация «Саморегулируемая организация букмекерcкого и лотерейного бизнеса РК» Галымжан Дуамбеков заявил о негативных последствиях, которые якобы повлекут за собой запретительные и ограничительные меры.

- В настоящее время деятельность легальных букмекерских организаций в РК испытывает нестабильность на фоне инициируемых поправок в законодательство, связанных с ужесточением регулирования данного вида деятельности. Такая стратегия, по нашему мнению, не только не решает обозначенную и широко обсуждаемую проблему лудомании в стране, но и ухудшит нынешнее положение в связи со следующим: важно понимать, что любой запретительный или ограничительный инструмент регуляторного воздействия может быть направлен или исполнен только легальными букмекерскими конторами, ввиду регистрации и нахождения их в юрисдикции нашей страны, - сказал спикер.

По его мнению, если учесть большое количество нелегальных букмекерских контор, казино и иных субъектов игорного бизнеса в интернет пространстве Казахстана, предлагаемые ограничительные и запретительные нормы будут неэффективны в борьбе с лудоманией. Более того, эти нормы создадут благоприятные условия для теневого онлайн бизнеса.



- Нелегальный бизнес процветает в странах с запретами на ведение игорной деятельности и в странах с серьезными ограничениями легального бизнеса. Реальное положение дел в сфере игорного бизнеса в цифрах: уполномоченным органом в сфере игорного бизнеса заблокировано более 2,5 тысячи сайтов, из которых 300 брендов нелегальных букмекеров и казино. Однако, на каждый такой заблокированный интернет ресурс открываются зеркальные сайты, что говорит о неэффективности мер борьбы таким методом, - добавил Г. Дуамбеков .

Кроме того, аналитик Лотерейного союза Казахстана Шынболат Пазыл считает, что депутатам и чиновникам, следует больше изучить тему.

- Многие общественные деятели, депутаты парламента распространяют ошибочное мнение. Они затронули эту тему, не исследовав ее полностью. Так, наш оборот за год по итогам 2022 года составил 267 млрд тенге. Депутат говорит, что из этих денег в качестве налога было уплачено всего 4,4 млрд тенге. Как так получилось, спрашивает он. Объясню вкратце. Общий оборот национальной лотереи с начала ее деятельности составил 709 млрд тенге. Это особенный бизнес. Из них 70-75 процентов тратятся на деньги наших победителей – на выигрыш. Из суммы, оставшейся от этого выигрыша, мы перечисляем 10% в фонд «Қазақстан халқына», Фонд поддержки спорта. В бюджет государства мы до сих пор уплатили 10,5 млрд тенге налога на добавленную стоимость, - заявил он.

Подводя итоги, модератор мероприятия, депутат Мажилиса Аманжол Альтаев, озвучил несколько предложений.

- На сегодняшний день ни в одном законе или кодексе понятие «Лудоман» не прописано. Это заболевание было официально признано Всемирной организацией здравоохранения. В этой связи Минздраву необходимо проработать вопрос включения определения «лудоман» в понятийный аппарат, - сказал А. Альтаев.

Также, по его словам, важно разработать систему лицензирования для реабилитационных центров, которые лечат людей, страдающих игровой зависимостью.