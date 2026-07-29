Игорный бизнес обеспечил бюджету Алматинской области 25 млрд тенге налогов

За шесть месяцев текущего года от казино Алматинской области в государственный бюджет поступило 25 млрд тенге налогов. Из этой суммы 10,6 млрд тенге перечислено в региональный бюджет, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматинской области.

В целом за последние два с половиной года отрасль обеспечила поступление в государственный бюджет 184,7 млрд тенге налогов, из которых 53,8 млрд тенге направлено в бюджет Алматинской области.

В городе Конаев функционирует 21 объект игорного бизнеса, в том числе пять казино, 13 букмекерских контор и три зала игровых автоматов. В отрасли занято около 2,5 тыс. человек.

Игорный бизнес также оказывает положительное влияние на развитие туризма региона. По данным управления туризма области, около 20% посетителей казино составляют иностранные граждане.

— Каждый турист, приезжающий в город Конаев, размещается в гостиницах, посещает предприятия общественного питания, пользуется транспортными, торговыми и другими услугами. Это, в свою очередь, способствует развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест и оживлению местной экономики. Поэтому увеличение туристического потока положительно влияет на развитие сферы услуг региона, — отметил руководитель управления туризма области Куанышбек Мирамбекулы.

В рамках действующего Закона «Об игорном бизнесе» в Талгарском районе планируется создание новой игорной зоны, предназначенной исключительно для иностранных граждан. Данная инициатива была рассмотрена на заседании Общественного совета и получила положительное заключение.

Предложение о размещении проекта именно в Талгарском районе обусловлено высоким туристическим потенциалом территории. Район расположен в непосредственной близости от города Алматы и международного аэропорта, а также обладает развитой инфраструктурой горного, оздоровительного и рекреационного туризма.

— Талгарский район является одним из наиболее развитых туристических направлений региона. Здесь расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Акбулак», горнолыжный курорт Oi-Qaragai, курортный комплекс Aquaasia Resort и зона отдыха Tal Resort. Поэтому новая игорная зона рассматривается как часть туристической экосистемы региона. Это позволит расширить спектр туристических услуг и создаст дополнительные возможности для развития сервисной инфраструктуры, — подчеркнул руководитель управления туризма области Куанышбек Мирамбекулы.

Ранее сообщалось, что два новых казино заработают в Казахстане в следующем году.