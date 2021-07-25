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Игорь Сон: Спасибо, Казахстан!

25 Июля 2021 16:07
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Игорь Сон: Спасибо, Казахстан!

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 25 июля, казахстанский штангист Игорь Сон завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. Он прокомментировал успех, отметив, что сильно волновался. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

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«Пришлось собираться с мыслями. Очень волновался, даже не могу передать. Я до Токио не поднимал такой вес. Получается, это мой лучший результат, показанный на соревнованиях.

В разминочном зале был телевизор, по которому я наблюдал за выступлениями. Когда соперник уронил штангу, волнение всё ещё сохранялось, потому что всё можно ожидать. Лично у меня в соревнованиях хорошо получается «рывок«, а «толчок« хромает.

По поводу не засчитанных подходов. Тут оба раза сыграл локоть. Малейший дожим и тебе не засчитывают взятие, надо чтобы всё было ровно и чисто.

Спасибо, Казахстан! Благодарю всех, кто переживал, поддерживал и болел за меня! Алға, Қазақстан»,- отметил Сон.



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#Спорт   #Олимпиада   #Видео  
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