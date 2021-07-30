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Игорь Сон потратит премию за «бронзу» на лечение брата

30 Июля 2021 20:55
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Игорь Сон потратит премию за «бронзу» на лечение брата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция на тему «Олимпиада в Токио: мнение экспертов. Тяжелая атлетика», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бронзовый призер XXXII Летних олимпийских игр в Токио Игорь Сон рассказал, как потратит премию за «бронзу».

«У меня братишка болеет ДЦП, инвалид. Они поехали в Корею, на лечение. Мать, отец, братишка – все в Корее», – сказал Игорь Сон.

На вопрос о том, на что он намерен потратить премию от государства за олимпийскую «бронзу» в размере 75 тысяч долларов, спортсмен ответил:

«Моя задача – сначала поставить братишку на ноги, а потом, что останется – на это и буду жить».

Напомним, 25 июля казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в весовой категории до 61 килограмма, подняв в сумме двоеборья 294 килограмма.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Игорь Сон заявил, что намерен бороться за «золото» на Олимпийских играх 2024 года в Париже.


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#Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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