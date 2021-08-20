Игорь Сон и Зульфия Чиншанло пожертвуют призовые на благотворительность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cегодня, 20 августа, в городе Нур-Султан прошло торжественное награждение бронзовых призеров XXXII Олимпийских игр в Токио по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Игорь Сон и Зульфия Чиншанло получили ключи от автомобилей Toyota Camry 75, а личные тренеры были поощрены денежным вознаграждением от президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана Жаната Тусупбекова.

В своих комментариях спортсмены отметили, что отдадут призовые от государства за третье место на Олимпиаде (75 тысяч долларов) на благие цели.

«Мы искренне радуемся и испытываем большую гордость за Вас, дорогие наши Игорь и Зульфия! Участие в Олимпийских играх - цель каждого спортсмена и тренеров, а олимпийская медаль является заветной мечтой, верхом спортивных достижений. Ваши победы обрадовали народ Казахстана, всех нас, и этот пример воодушевил тысячи детей достигать целей и быть победителями. Мы перевернули страницу истории, смогли по-новому выстроить тренировочный процесс и эти «чистые» победы имеют для всех нас вес золота!

От имени наших спортсменов, тренеров, от Федерации выражаю благодарность Правительству Республики Казахстан, Национальному Олимпийскому Комитету, акиматам регионов, спонсорам за помощь и поддержку в развитии тяжёлой атлетики. Алға, Қазақстан!» - сказал Жанат Тусупбеков.

Напомним, Игорь Сон завоевал «бронзу» в категории до 61 килограмма, а Зульфия Чиншанло стала третьей в категории до 55 килограммов.

«Нам очень приятно оказанное внимание! Хочу всех поблагодарить за поддержку и поздравления, в частности нашу Федерацию, НОК, наше государство. Когда выходишь на соревновательный помост, то думаешь только о том, как преодолеть себя, выступить максимально хорошо. В тот момент не думаешь о наградах. И мне вдвойне приятно, что по возвращению нас так масштабно чествуют!

Хороший пример нам показали наши братья по олимпийской сборной, передав свои призовые на благотворительность. Нас, призеров Олимпиады, очень хорошо поддерживает государство, Федерация, область. И это здорово! Но нельзя забывать, что есть люди, которые особо нуждаются в этих средствах. Поэтому я при поддержке Федерации тяжёлой атлетики так же направлю свои призовые на благие цели»,- сказала Чиншанло.

«Спасибо огромное Федерации тяжелой атлетики Казахстана за такой подарок! Огромную благодарность хочу выразить всему народу Казахстана, на расстоянии тысяч километров я чувствовал вашу поддержку! Это мой дебют на Олимпийских играх, и я намерен тренироваться дальше, чтобы в 2024 году в Париже завоевать золото для моей Родины.

Сам я с небольшого города Уштобе, и хочу, чтобы мой путь повторили как можно больше мальчишек и девчонок с регионов. Поэтому с помощью нашей Федерации свое вознаграждение направлю на поддержку нуждающихся в своём регионе»,- озвучил Сон.

Добавим, что ранее вольник Нурислам Санаев, боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев заявили о том, что отдадут положенные за «бронзу» ОИ-2020 суммы на благотворительность.