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Игорь Рогов встретился с Главой Представительства УВКБ ООН по Центральной Азии

5 Февраля 2022 16:09
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Игорь Рогов встретился с Главой Представительства УВКБ ООН по Центральной Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы состоялась встреча Председателя Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, члена Венецианской комиссии Совета Европы Игоря Рогова с Главой Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии (УВКБ ООН) Хансом Фридрихом Шоддером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.

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В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы по сокращению такого явления, как безгражданство, оказанию защиты и гуманитарной помощи беженцам, внутренне перемещенным лицам, а также лицам без гражданства в Казахстане.

Ханс Фридрих Шоддер проинформировал о текущих направлениях деятельности УВКБ в стране, поздравил с членством Казахстана в Совете по правам человека (СПЧ) ООН на 2022–2024 годы, а также высоко оценил взаимодействие Правительства РК с УВКБ в решении и предотвращении безгражданства в рамках кампании #IBelong, инициированной в 2014 г. Верховным комиссаром по правам человека ООН Антониу Гуттеришем, ныне являющимся Генеральным секретарем ООН.

Дипломат также поделился анализом законодательства РК по сокращению безгражданства и поинтересовался о возможности ратификации Казахстаном Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства и Конвенции 1954 г. о статусе апатридов в связи с 60-летием Конвенции.

В свою очередь, Игорь Рогов выразил благодарность за активное сотрудничество и плодотворную деятельность УВКБ в Казахстане и Центральной Азии, сообщил, что вопрос о ратификации указанных Конвенций в настоящее время изучается компетентными государственными органами. Обсудил возможность проведения совместных мероприятий в текущем году, приуроченных к 30-летию вступления Казахстана в ООН и 10-летию членства Республики в Венецианской комиссии Совета Европы. А также рассказал о том, что в 2012 году Комиссией был успешно презентован специальный доклад «О ситуации с правами оралманов, лиц без гражданства и беженцев в Республике Казахстан» и высказал намерение подготовить новый документ по данной проблеме.

В завершение встречи собеседники договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, налаживании рабочих контактов и обмене опытом в области прав человека.


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#ООН   #Права человека  
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