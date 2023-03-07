Игорь Рогов примет участие в работе 134-ой пленарной сессии Еврокомиссии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарной сессии планируется рассмотреть вопросы относительно принятия заключений Комиссии по законодательным актам отдельных государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9-11 марта 2023 года в Италии председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, член Венецианской комиссии от Казахстана Игорь Рогов примет участие в работе 134-ой пленарной сессии Европейской комиссии к демократии через право Совета Европы (Венецианская комиссия)», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге.

Он также добавил, что на пленарной сессии планируется рассмотреть вопросы относительно принятия заключений Комиссии по законодательным актам отдельных государств (Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Украина).

«Предполагается также обсуждение вопроса об участии экспертов Венецианской комиссии в намеченном по инициативе Совета Европы на апрель 2023 года в Алматы Международном круглом столе по проблеме предупреждения пыток, в котором примут участие прокуроры, адвокаты и омбудсмены центральноазиатских стран», - уточнил Айбек Смадияров.