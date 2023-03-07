РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:40, 06 Март 2023 | GMT +6

    Игорь Рогов примет участие в работе 134-ой пленарной сессии Еврокомиссии

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарной сессии планируется рассмотреть вопросы относительно принятия заключений Комиссии по законодательным актам отдельных государств. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «9-11 марта 2023 года в Италии председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, член Венецианской комиссии от Казахстана Игорь Рогов примет участие в работе 134-ой пленарной сессии Европейской комиссии к демократии через право Совета Европы (Венецианская комиссия)», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге.

    Он также добавил, что на пленарной сессии планируется рассмотреть вопросы относительно принятия заключений Комиссии по законодательным актам отдельных государств (Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Украина).

    «Предполагается также обсуждение вопроса об участии экспертов Венецианской комиссии в намеченном по инициативе Совета Европы на апрель 2023 года в Алматы Международном круглом столе по проблеме предупреждения пыток, в котором примут участие прокуроры, адвокаты и омбудсмены центральноазиатских стран», - уточнил Айбек Смадияров.


    Теги:
    Другие государственные органы Международная деятельность РК МИД РК Права человека для mail.ru Международная деятельность
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!