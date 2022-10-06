Игорь Лепеха назначен заместителем министра внутренних дел РК
Генерал-майор полиции Лепеха Игорь Владимирович родился 20 ноября 1962 года в п.Осакаровка Карагандинской области.
В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «инженер», в 1993 году – Академию МВД Российской Федерации по специальности «юрист».
С 1986 по 1987 годы - старший инструктор политчасти УВД г.Темиртау Карагандинской области.
С 1987 по 1988 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области.
С 1988 по 1990 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел города Абая Карагандинской области.
С 1990 по 1993 годы - слушатель Академии МВД Российской Федерации.
С 1993 по 1997 годы - заместитель начальника, первый заместитель начальника Управления внутренних дел Советского района г.Караганды.
С 1997 по 1998 годы - начальник управления патрульной полиции ГУВД Карагандинской области.
С 1998 по 2005 годы - начальник службы административной полиции, управления общественной безопасности ГУВД Карагандинской области.
С 2005 по 2009 годы - заместитель начальника ДВД Карагандинской области.
С 2009 по 2011 годы - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.
С 2011 по 2019 годы – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.
С 2019 по 2020 годы - начальник штаба-департамента МВД Республики Казахстан.
В феврале 2020 года был назначен руководителем аппарата МВД Республики Казахстан.