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    16:27, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Игорь Лепеха назначен заместителем министра внутренних дел РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Лепеха Игорь Владимирович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Генерал-майор полиции Лепеха Игорь Владимирович родился 20 ноября 1962 года в п.Осакаровка Карагандинской области.

    В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «инженер», в 1993 году – Академию МВД Российской Федерации по специальности «юрист».

    С 1986 по 1987 годы - старший инструктор политчасти УВД г.Темиртау Карагандинской области.

    С 1987 по 1988 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области.

    С 1988 по 1990 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел города Абая Карагандинской области.

    С 1990 по 1993 годы - слушатель Академии МВД Российской Федерации.

    С 1993 по 1997 годы - заместитель начальника, первый заместитель начальника Управления внутренних дел Советского района г.Караганды.

    С 1997 по 1998 годы - начальник управления патрульной полиции ГУВД Карагандинской области.

    С 1998 по 2005 годы - начальник службы административной полиции, управления общественной безопасности ГУВД Карагандинской области.

    С 2005 по 2009 годы - заместитель начальника ДВД Карагандинской области.

    С 2009 по 2011 годы - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

    С 2011 по 2019 годы – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

    С 2019 по 2020 годы - начальник штаба-департамента МВД Республики Казахстан.

    В феврале 2020 года был назначен руководителем аппарата МВД Республики Казахстан.

    Теги:
    Назначения МВД РК Правоохранительные органы
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