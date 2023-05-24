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Игорь Крутой поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения в прямом эфире телеканала Jibek Joly

Автор:  
Арайлым Мұрат
24 Мая 2023, 22:45
Игорь Крутой поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения в прямом эфире телеканала Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный российский композитор, продюсер Игорь Крутой в прямом эфире телеканала Jibek Joly поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что можно пожелать замечательному, гениальному певцу? Во-первых, чтобы талант был востребован долгие-долгие годы. Конечно же, здоровья, счастья семье, он живет семьей своей. Каждый день он на связи с семьей, где бы он не находился и разговоры, как бабушка, как мама», - отметил Игорь Крутой.

Известный композитор также добавил, что Димаш Кудайберген развивается в правильном направлении, общается с правильными людьми, что даст большие результаты и возможности еще больше развивать свой талант.

Игорь Крутой также высказался о планах на дальнейшее сотрудничество с казахстанским певцом.

«Конечно, мы планируем, разговариваем, что это, где должно быть, как это должно быть. Мы постараемся, чтобы это было не менее интересно, чем то, что мы делали до сегодняшнего дня. Спасибо вам, что относитесь так к нему, такая всенародная любовь», - сказал Игорь Крутой.

Напомним, сегодня известный казахстанский певец Димаш Кудайберген отмечает свое 29-летие.


Димаш Кудайберген   Общество   Музыка  
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