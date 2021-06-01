Игнорируют масочный режим: еще семь столичных заведений нарушили карантин
Так, минувшим днем, 30 мая мониторинговые группы привлекли к адмответственности за нарушение карантина 7 столичных заведений.
В их числе кафе «Аружан», расположенное в районе Сарыарка, персонал заведения не соблюдал масочный режим.
В Есильском районе в список нарушителей попали рестораны «Золото» и «Вао Вао». В первом также не носили маски, пренебрегали саннормами, предлагали посетителям кальян. Персонал второго также нарушил масочный режим.
За несоблюдение саннорм к адмответственности привлекли гриль-бар «ШашлыкоFF» в районе Байконыр.
Мониторинговая группа района Алматы выявила нарушение режима карантина компьютерным клубом «GOLDEN GAM», караоке клубом «ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ», баром «ХЗ».
Все собранные материалы переданы в Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Стоит отметить, что Нур-Султан третий месяц находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому граждане и объекты предпринимательства должны строго соблюдать карантинные требования и саннормы.