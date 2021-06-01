Игнорируют масочный режим: еще семь столичных заведений нарушили карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работать в усиленном режиме, ежедневно выявляя новые факты нарушения карантинных мер среди объектов предпринимательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Так, минувшим днем, 30 мая мониторинговые группы привлекли к адмответственности за нарушение карантина 7 столичных заведений.

В их числе кафе «Аружан», расположенное в районе Сарыарка, персонал заведения не соблюдал масочный режим.

В Есильском районе в список нарушителей попали рестораны «Золото» и «Вао Вао». В первом также не носили маски, пренебрегали саннормами, предлагали посетителям кальян. Персонал второго также нарушил масочный режим.

За несоблюдение саннорм к адмответственности привлекли гриль-бар «ШашлыкоFF» в районе Байконыр.

Мониторинговая группа района Алматы выявила нарушение режима карантина компьютерным клубом «GOLDEN GAM», караоке клубом «ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ», баром «ХЗ».

Все собранные материалы переданы в Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Стоит отметить, что Нур-Султан третий месяц находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому граждане и объекты предпринимательства должны строго соблюдать карантинные требования и саннормы.