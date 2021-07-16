Игнорируют элементарные требования - главный санврач Нур-Султана о несоблюдении карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала о несоблюдении карантинных мер субъектами предпринимательства в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на многочисленные обращения к субъектам предпринимательства и жителям столицы, разъяснения о необходимости соблюдения ограничительных и карантинных мер, физические лица, а также субъекты предпринимательства продолжают игнорировать элементарные требования по соблюдению режима работы на объектах, превышают допустимое количество посетителей, несмотря на запрет, проводят массовые мероприятия, работники объектов не соблюдают требование по обязательному ношению масок, объекты, деятельность которых еще не возобновлена, продолжают функционировать», - сказала в ходе брифинга в акимате Сархат Бейсенова.

Она также отметила, что новый вид коронавируса - «дельта штамм» более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и тяжелым течением заболевания.

Ранее главный санитарный врач города заявила, что за последнюю неделю в Нур-Султане зарегистрировано 7 989 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 44,23%, среднесуточная регистрация случаев повысилась от 950 до 1 550.