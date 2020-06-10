Игнорирование саннорм приводит к заражению коронавирусом всей семьи - Сауле Кисикова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из главных «ячеек» распространения коронавируса являются семьи. Именно на долю семейных очагов приходится основной прирост новых случаев. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

«Наблюдаются новые очаги инфекции, это - семейные очаги, ежедневно нами выявляются инфицированные целые семьи от двух порой до 5-7 членов семьи. Наблюдались случаи заражения во время проведения семейных торжеств, что крайне недопустимо. Халатное отношение отдельных людей, которые не соблюдают строгие саннормы, приводит к тому, что заражаются все члены семьи, где есть люди преклонного возраста, дети, беременные. Были случаи, когда у беременных с диагнозом COVID-19, также новорождённые рождались с COVID-19. Детей вынужденно приходилось отлучать от матери. Если некоторые люди не заботятся о своём здоровье, то нужно заботиться о близких. Ведь, как показывает практика, от коронавируса может слечь абсолютно здоровый человек без хронических заболеваний - организм не справлялся, подключали к аппарату искусственной вентиляции. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением», – сказала руководитель общественного здравоохранения Сауле Кисикова.

75% всех случаев заражения приходятся на возрастную группу от 18 до 59 лет. С начала пандемии коронавируса в Нур-Султане заразились 2 543 человека: у 34 пациентов состояние тяжелое, из них 12 пациентов в крайне тяжелом состоянии, подключены к искусственной вентиляции легких, 10 случаев закончились летальным исходом. 1 679 пациентов (66 %) выписаны с выздоровлением.

С. Кисикова отметила, что необходимо придерживаться строгих санитарных норм: без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей, в обязательном порядке носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. Риск заражения коронавирусом не снят.

