IFSC отменила два этапа Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) согласилась принять «болезненное решение» об отмене соревнований Кубка мира в Южной Корее и США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Эти два соревнования должны были стать частью сезона валунов 2020 года, при этом Сеул должен был принять их с 8 по 10 мая, а Солт-Лейк-Сити - с 12 по 14 июня. Оба города также должны были принять скоростные соревнования, так как этот вид спорта готовится к дебюту на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Но в соответствии с правилами скалолазания США и Корейской альпийской федерации, IFSC решила отменить мероприятия в связи с пандемией COVID-19 после того, как они были первоначально отложены.

Заявление IFSC гласит: «IFSC хотела бы поблагодарить обе организации за их сотрудничество и бесчисленные усилия, которые они приложили за последние несколько месяцев. К сожалению, последствия продолжающейся пандемии COVID-19, наряду с вытекающими из нее ограничениями на передвижение и мерами безопасности, которые в настоящее время действуют во многих странах мира, заставили IFSC вместе с оргкомитетами соревнований в США и Корее отменить мероприятия».