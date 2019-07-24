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IFSB готов оказать поддержку индустрии исламского финансирования РК

Автор:  
Серик Сабеков
24 Июля 2019, 17:31
IFSB готов оказать поддержку индустрии исламского финансирования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IFSB (Совет по исламским финансовым услугам) готов оказать поддержку индустрии исламского финансирования РК. Об этом в интервью журналистам заявил генеральный секретарь IFSB доктор Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С точки зрения непосредственно индустрии исламского финансирования РК. Здесь мы хотели бы услышать игроков рынка в Казахстане в отношении того, какую поддержку могла бы им предоставить организация IFSB (Совет по исламским финансовым услугам)», - сказал Белло Лавал Данбатта в интервью журналистам.

Генсек IFSB выразил благодарность Правительству РК за поддержку в работе.

«Во-первых, я считаю, что нужно поблагодарить Правительство за те условия, которые сейчас создаются и за те поступательные шаги вперед, которые делаются для развития исламского финансирования и банковского сектора», - подчеркнул Белло Лавал Данбатта.

Он также добавил, что в рамках своей компетенции IFSB разрабатывает пруденциальные стандарты для всей исламской финансовой отрасли, а также осуществляет публикацию стандартов надзора и регулирования исламского финансирования.

Отметим, МФЦА стала полноправным членом этой организации в 2017 году.

Ранее сообщалось, в Международном финансовом центре Астана проходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board – IFSB).

Религия   МФЦА - фин. центр "Астана"  
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