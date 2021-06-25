РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    IFPA и KAZAKH INVEST подписали меморандум о сотрудничестве

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перспективы двустороннего сотрудничества в области привлечения иностранных инвесторов в пищевую промышленность были обсуждены в ходе встречи Председателя Правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржана Юсупова с Генеральным директором «INTERNATIONAL ISLAMIC FOOD PROCESSING ASSOCIATION Шейхом Билал Ханом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт национальной компании.

    В рамках встречи глава некоммерческой компании «IFPA» Шейх Билал Хан сообщил о заинтересованности в сотрудничестве по поддержке доступа исламских финансов и инвестиций в агропродовольственный сектор Республики Казахстан и содействии деловым связям и стратегическим партнерствам в пищевой промышленности.


    Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между производителями продуктов питания в странах Организации исламского сотрудничества. Шейх Билал Хан отметил возможность оказания помощи Казахстану в устранении барьеров в обмене товарами и услугами между странами-членами ОИС.


    В ходе переговоров Председатель Правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов подробно рассказал о системе государственной поддержки иностранных инвесторов, которая включает в себя различные отраслевые льготы и преференции. Также он подчеркнул возможность сотрудничества в необходимости развития отрасли АПК, как одной из наиболее важных и перспективных ниш перерабатывающего сектора в РК. Наряду с реализацией проектов в сфере пищевой промышленности, стороны обсудили ряд тем, касающихся создания аграрного инвестиционного фонда.


    По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимодействии, который позволит АО «НК «KAZAKH INVEST» делиться с «IFPA» агропродовольственными инвестиционными проектами для привлечения исламских инвестиций, а также продвигать их в странах-членах ОИС и ИОПБ.


    Теги:
    Международная деятельность Инвестпроекты Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:31
    В Комитете по охране прав детей прокомментировали заявление об изнасиловании первоклассника в школе Алматы
    Сегодня, 11:26
    Тенге ослабел сразу ко всем основным валютам по итогам сентября
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!