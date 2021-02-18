Идут в вуз за дипломом – Минобразования о студентах старше 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Студенты старше 30 лет приходят в вуз не за знаниями, а за дипломом. Такое мнение высказал вице-министр образования и науки Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы проверили один вуз, в котором обучалось свыше 30 тысяч студентов. Объявили о его закрытии, судебные заседания по обжалованию нашего решения продолжались полгода. Зная о низком качестве образования, о том, что вуз будет закрыт, за это время практически ни один студент не был переведен в другой вуз. Сами студенты не понимали, что нужно переводиться в другие вузы», - сказал Мирас Дауленов на брифинге в СЦК.

По его словам, есть вузы, в которых более половины контингента студентов старше 30 лет.

«То есть все мы понимаем, что эти студенты пришли не за знаниями, а за дипломом, причем я бы хотел обратить внимание что эти студенты, начиная с первого курса, стабильно имеют пенсионные отчисления, то есть работают. Вполне очевидно, каких специалистов мы получим в итоге», - сделал вывод вице-министр.

«В прошлом году беспрецедентно Минобразования (сотрудничало - прим. авт.) с общественностью, в результате республиканская общественная комиссия приняла решение о том, чтобы 36 вузов не допустили до размещения госзаказа. Конечно, мы понимаем, что это стало ударом для некоторых вызов, но хотим ли мы, чтобы вузы давали реальные знания нашим студентам? Хотим ли мы, чтобы студент мог после завершения вуза трудоустроиться, создать семью? И понимаем ли мы, что вузы, которые не предоставляют такого образования, будут просто на этом зарабатывать. Все эти вопросы общество должно ставить перед вузами ежедневно», - добавил спикер.