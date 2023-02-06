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Иду только за победой - участник Tartyl Fest из Астаны

6 Февраля 2023, 11:10
Иду только за победой - участник Tartyl Fest из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учитель географии и английского языка Ерлан Кеукенов участвовал в республиканском турнире Tartyl Fest на заключительном по счету этапе фестиваля в Астане. Он не только занимается преподаванием, но и является мастером по нескольким видам спорта. Во время турнира финалист показал один из хороших результатов в своей весовой категории. Ерлан сказал корреспонденту МИА «Казинформ», что он настроен на победу в финальном соревновании.

Ерлану Кеукенову 32 года. Помимо своей работы, он дополнительно обучается в докторантуре в ЕНУ им Л.Н. Гумилева по специальности «География».

Во время турнира Tartyl Fest Ерлан Кеукенов подтянулся на турнике 26 раз, заняв первое место в своей весовой категории «от 30 лет - 80-90 кг». Однако, как он поделился, Ерлан планирует улучшить свой результат не менее чем на 10. Спортом он активно занимается с 2007 года.

«Занимаюсь армлифтингом (подъем рукой - прим.). Являюсь мастером спорта международного класса, чемпионом Республики Казахстан в дисциплине «эскалибур». Ранее выступал по пауэрлифтингу, также являюсь кандидатом в мастера спорта по этому виду спорта. Кроме того, получил звания мастера спорта по стритлифтингу (одиночное и многоповторное подтягивание с дополнительным весом), также мастера спорта по подъему штанги на бицепс», - сказал Ерлан.

«После работы готовлюсь к финалу, тренируя подтягивание и хват. Настрой боевой, иду только за победой», - отметил Ерлан, отвечая на вопрос по поводу того, рассчитывает ли он на победу на предстоящем Гранд-финале.

Финалист турнира из Астаны также объяснил, что дает подобный фестиваль для казахстанцев.

«Мероприятие очень полезно, так как стимулирует молодежь заниматься спортом и пропагандирует спорт. Я за то, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще», - добавил Е. Кеукенов.

Ранее стало известно, что 18 февраля в Астане пройдет Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию Tartyl Fest. В Гранд-финале примут участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований. Возраст участников – от 14 лет до 51 года.


Фото из личного архива интервьюера
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