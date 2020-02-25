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Идею корпоративного волонтерства развивают в Актобе

25 Февраля 2020 20:52
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Идею корпоративного волонтерства развивают в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе развивают идею корпоративного волонтерства, высказанную Главой государства в рамках Года волонтера. Сегодня сотрудники департамента по делам государственной службы, ЦОНа, управления юстиции, здравоохранения оказали консультационно-правовую помощь постояльцам центра социального обслуживания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководство центра стало инициатором встречи, так как у постояльцев центра появилась потребность в помощи юристов, врачей узких специальностей и представителей ЦОНа.

В ходе мероприятия лекторы филиала Академии государственного управления провели тренинг для престарелых, направленный на снятие эмоционального напряжения и улучшения настроения.

Специалисты госкорпорации проинформировали посетителей о последних изменениях в законодательстве в сфере пенсионного обеспечения, социальных льготах и государственных услугах для лиц с ограниченными возможностями. Юристы оказали правовую помощь по имущественным спорам, так как у многих пожилых актюбинцев имелись вопросы по наследству и регистрации недвижимости.

«Часто мы связываем оказание благотворительности покупкой продуктов, одежды, но есть категории граждан, которые нуждаются в консультативно-правовой помощи и которые в силу отсутствия возможности не могут посетить определенные учреждения для получения простых ответов на свои вопросы. Выражаем благодарность руководству областного департамента юстиции, управления здравоохранения, областного филиала Академии государственного управления и ГК «Правительство для граждан» за поддержку в проведении данного мероприятия», - отметил заместитель руководителя департамента Рафхат Бисенов.

В завершении сотрудники департамента по делам государственной службы подарили ансамблю народных инструментов, созданному при центре из числа постояльцев, две домбры.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Волонтёрство,
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Автор:

Самал Ендибаева

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