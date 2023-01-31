Идет согласование тарифов на комуслуги по Экибастузу и Риддеру - Алибек Куантыров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В некоторых регионах страны ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет определенное повышение. Это будет зависеть от конкретного субъекта монополии, конкретной организации, которая обслуживает, строит, снабжает энергией, будет зависеть от износа сетей. Экибастузская ТЭЦ подавала заявку и просила повысить тариф на 107%. Мы на это пойти не можем. Ясно сказали. Скорее всего повышение будет раза в 4 меньше. Во-первых, Экибастузская ТЭЦ, там сам владелец должен нести ответственность. Часть возьмет на себя бюджет, часть – жители», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах после заседания Правительства. Рост тарифа будет меньше в 4 раза от поданной заявки Экибастузской ТЭЦ

«В Экибастузе, там система уже совсем изношена. Они заявляли рост больше чем в два раза, но мы сдерживаем через другие механизмы. И Риддер», - добавил министр.

Журналисты попросили назвать даты повышения тарифов для этих регионов.

«Когда мы согласуем рост тарифов. Мы хотим сделать это очень плавно, чтобы, к примеру, на тепло это было либо с 1 марта, либо с 1 апреля. Чтобы тот человек, который получил условно за март в апреле, в марте температура будет выше, соответственно использование тепла будет меньше. Чтобы они испытали на себе только один месяц, условно, за март, или за полмесяца – апрель. И потом они дальше испытали только на следующий зимний период. Первый чек появится в ноябре за октябрь, условно. Возможно это будет уже в апреле», - заключил глава ведомства.