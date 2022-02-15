+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Идет снижение заболеваемости коронавирусом - врачи Актобе

15 Февраля 2022 00:52
Поделиться:
Идет снижение заболеваемости коронавирусом - врачи Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. О снижении заболеваемости и процессах иммунизации рассказали представители управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
20,7% реанимационных коек занято для лечения больных КВИ в Атырауской области
Более шести тысяч человек привились Pfizer в Атырауской области Путевки в санатории вручили победителям розыгрыша среди вакцинированных пенсионеров в Нур-Султане Фейк: Младенцев вакцинируют против COVID-19 в родильных домах Казахстана

По словам заместителя руководителя ДСЭК Мухтара Сербаева, за сутки 13 февраля в регионе зарегистрировано 22 случая КВИ, из них 19 случаев среди взрослых, два случая среди подростков и один случай среди детей до 14 лет.

«За неделю по сравнению с пятой неделей наблюдается снижение заболеваемости в 4,04 раза. Так, за пятую неделю было 1220 случаев, а за прошедшую - 302 случая. За сутки 13 февраля выявлено 22 новых случая КВИ, из них 19 случаев среди взрослых, один случай среди детей до 14 лет и два случая среди подростков. Репродуктивное число за пять дней составило 0,43 при республиканском показателе 0,56», - сказал М. Сербаев.

Он также напомнил, что регион перешел в «зеленую зону», однако, несмотря на это, необходимо продолжать носить маски, соблюдать личную гигиену, участвовать в вакцинации и ревакцинации. Также, по словам Сербаева, с 14 февраля все средние учебные заведения работают в штатном режиме, сняты ограничения работы других объектов при условии участия в проекте Ashyq.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, 63 ребенка с КВИ находятся под наблюдением, один из них на стационарном лечении. Также под наблюдением 27 беременных женщин, из них девять - в стационаре.

Продолжается активное вакцинирование населения.

«Полную иммунизацию прошли 70 процентов от подлежащего вакцинации населения, или 374815 человек, ревакцинировано 79380 человек. Вакциной Pfizer привито 13386 человек, в том числе 8668 детей, 3923 кормящих и 785 беременных женщин», - говорит он.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
20,7% реанимационных коек занято для лечения больных КВИ в Атырауской области
Более шести тысяч человек привились Pfizer в Атырауской области
Путевки в санатории вручили победителям розыгрыша среди вакцинированных пенсионеров в Нур-Султане
Фейк: Младенцев вакцинируют против COVID-19 в родильных домах Казахстана
Популярное
1 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
2 Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами
3 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
4 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
5 Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
6 Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»
Читайте также
Путевки в санатории вручили победителям розыгрыша среди вакцинированных пенсионеров в Нур-Султане
Высокотехнологичную операцию на головном мозге провели женщине врачи в Алматы
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Бесплатные кружки и секции для детей в РК: финансирование, доступность и востребованность
Берик Уали возглавил совет директоров РТРК «Казахстан»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив