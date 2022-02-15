Идет снижение заболеваемости коронавирусом - врачи Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. О снижении заболеваемости и процессах иммунизации рассказали представители управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя ДСЭК Мухтара Сербаева, за сутки 13 февраля в регионе зарегистрировано 22 случая КВИ, из них 19 случаев среди взрослых, два случая среди подростков и один случай среди детей до 14 лет.

«За неделю по сравнению с пятой неделей наблюдается снижение заболеваемости в 4,04 раза. Так, за пятую неделю было 1220 случаев, а за прошедшую - 302 случая. За сутки 13 февраля выявлено 22 новых случая КВИ, из них 19 случаев среди взрослых, один случай среди детей до 14 лет и два случая среди подростков. Репродуктивное число за пять дней составило 0,43 при республиканском показателе 0,56», - сказал М. Сербаев.

Он также напомнил, что регион перешел в «зеленую зону», однако, несмотря на это, необходимо продолжать носить маски, соблюдать личную гигиену, участвовать в вакцинации и ревакцинации. Также, по словам Сербаева, с 14 февраля все средние учебные заведения работают в штатном режиме, сняты ограничения работы других объектов при условии участия в проекте Ashyq.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, 63 ребенка с КВИ находятся под наблюдением, один из них на стационарном лечении. Также под наблюдением 27 беременных женщин, из них девять - в стационаре.

Продолжается активное вакцинирование населения.

«Полную иммунизацию прошли 70 процентов от подлежащего вакцинации населения, или 374815 человек, ревакцинировано 79380 человек. Вакциной Pfizer привито 13386 человек, в том числе 8668 детей, 3923 кормящих и 785 беременных женщин», - говорит он.



