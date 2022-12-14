Идет рост всех вирусных заболеваний – Минздрав Казахстана

14 Декабря 2022, 11:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила о росте сезонных вирусных заболеваний в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день идет рост всех вирусных заболеваний, в том числе и гриппа. Все сезонные вирусные инфекции «подняли голову». Учитывая, что сейчас ограничительных мероприятий нет, люди не одевают маски. Видно, что в сравнении с прошлым годом идет рост. Грипп «А» и «В» у нас зарегистрирован, каких-то других видов не зарегистрировано», - сказала Ажар Гиният в кулуарах заседания Правительства.

Кроме того, по ее словам, идет рост сезонных бактериальных инфекций.

«Если сравнивать с прошлым годом и допандемийным периодом, идет рост скарлатины. Два года люди (в основном дети) не болели, создался слой неболевших, без иммунитета. Когда среда открытая, дети не болели, естественно они поражаются. Поэтому наблюдается рост детских капельных инфекций», - добавила министр.