Расследуются факты вывода средств ЭКСПО за границу — Генпрокуратура РК

— Антикоррупционная служба расследует уголовное дело по факту хищения средств ЭКСПО в отношении неустановленных лиц. В ходе следствия проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, включая факты вывода денег в офшорные компании за границей, — сообщил Берик Асылов.

Он уточнил, что по факту хищения денежных средств АО «Национальная компания „Астана ЭКСПО-2017“ к различным срокам лишения свободы были приговорены 23 человека.

— Виновность осуждённых подтверждена объективными, допустимыми и всесторонне изученными доказательствами, — подчеркнул он.

Бывший председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегияев в июне 2016 года был приговорён к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.