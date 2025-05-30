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    15:16, 30 Май 2025 | GMT +5

    Расследуются факты вывода средств ЭКСПО за границу — Генпрокуратура РК

    В рамках расследования дела о хищении средств, предназначенных для проведения ЭКСПО, продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления. Об этом говорится в ответе Генерального прокурора Берика Асылова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нұр Әлем ЭКСПО "Nur Alem" EXPO
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — Антикоррупционная служба расследует уголовное дело по факту хищения средств ЭКСПО в отношении неустановленных лиц. В ходе следствия проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, включая факты вывода денег в офшорные компании за границей, — сообщил Берик Асылов.

    Он уточнил, что по факту хищения денежных средств АО «Национальная компания „Астана ЭКСПО-2017“ к различным срокам лишения свободы были приговорены 23 человека.

    — Виновность осуждённых подтверждена объективными, допустимыми и всесторонне изученными доказательствами, — подчеркнул он.

    Бывший председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегияев в июне 2016 года был приговорён к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

    Теги:
    Генпрокуратура Антикор ЭКСПО
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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