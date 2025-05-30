Расследуются факты вывода средств ЭКСПО за границу — Генпрокуратура РК
В рамках расследования дела о хищении средств, предназначенных для проведения ЭКСПО, продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления. Об этом говорится в ответе Генерального прокурора Берика Асылова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Антикоррупционная служба расследует уголовное дело по факту хищения средств ЭКСПО в отношении неустановленных лиц. В ходе следствия проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, включая факты вывода денег в офшорные компании за границей, — сообщил Берик Асылов.
Он уточнил, что по факту хищения денежных средств АО «Национальная компания „Астана ЭКСПО-2017“ к различным срокам лишения свободы были приговорены 23 человека.
— Виновность осуждённых подтверждена объективными, допустимыми и всесторонне изученными доказательствами, — подчеркнул он.
Бывший председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегияев в июне 2016 года был приговорён к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.