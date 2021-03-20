РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:41, 20 Март 2021 | GMT +6

    Идет прямая трансляция с Байконура запуска ракеты «Союз 2.1а» с 38 спутниками на борту

    None
    None
    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 12 часов 07 минут по времени Нур-Султана запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямая трансляция https://www.roscosmos.ru/30361/ с Байконура началась в 11 часов 15 минут. На космодроме ясная погода, температура плюсовая. Телестудия Роскосмоса совместно с пресс-службой космического центра «Южный» (Байконур) показала репортажи о подготовке ракеты-носителя к запуску, прямые включения с Байконура с комментариями корреспондента и специалистов Роскосмоса.

    Как сообщалось, это будет кластерный запуск. В качестве основной нагрузки идет корейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «CAS500-1», в качестве дополнительной нагрузки 37 попутных спутников, которые будут выведены на несколько орбит.

    Оператором запуска является компания «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).


    Теги:
    Байконур Освоение космоса
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!