Идет подготовка к отбору в отряд космонавтов – Айдын Аимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Космическая отрасль в РК развивается благодаря поддержке Елбасы. Об этом сообщил казахстанский космонавт Айдын Аимбетов на Молодежной сессии Jas Otan Сases, посвященной Дню Первого Президента Республики Казахстан в Назарбаев Университете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время космическая деятельность в Казахстане развивается. Конечно же, благодаря поддержке и контролю со стороны нашего Первого Президент-Елбасы, космическая отрасль достигла того, что мы имеем сейчас. У нас три космонавта – Аубакиров Токтар Онгарбаевич, Мусабаев Талгат Амангельдиевич и я. В настоящее время рядом с Назарбаев Университетом строится Национальный космический центр, где вы видели – стоят четыре ракеты. В Казахстане, начиная с этапа проектирования и заканчивая этапом проведения испытания, все можно проводить на нашем СбИКе. От малых спутников до больших, массой до 6 тонн. Сейчас стоит задача по производству телекоммуникационного спутника и спутников дистанционного зондирования Земли», – сказал А.Аимбетов.

Затем Айдын Аимбетов напомнил, что в Казахстане уже сейчас ведется подготовка к следующему отбору в отряд космонавтов и посоветовал молодым людям, желающим стать космонавтами, заранее позаботиться о том, чтобы у них не было изъянов здоровья. Например, можно исправить искривление носовой перегородки, которое часто выявляется у претендентов.

По словам космонавта, казахстанцы будут участвовать в наземных экспериментах. Во время полетов космонавты подолгу находятся в ограниченном пространстве, что требует большого морально психологического напряжения. Желающие участвовать в этом проекте могут обращаться в Национальный космический центр по адресу: город Нур-Султан; проспект Туран, 89.

В мероприятии приняли участие студенты Назарбаев Университета, студенты других ВУЗов города, студенты колледжей, представители молодежных объединений, активисты молодежного крыла. Каждый приглашенный спикер рассказал о своей деятельности, связанной с курсом Елбасы на укрепление и становление казахской государственности и Независимости.

Председатель МК «Jas Otan» Даулет Карибек отметил, что Нурсултан Назарбаев – архитектор, вдохновитель и создатель новой столицы страны на просторах Сарыарки.

«В тяжелых экономических условиях, он принял смелое, волевое решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу. Тогда это событие, как все новое и неизвестное, столкнулось с большой критикой. Но время доказало стратегическую дальновидность этой инициативы. Сегодня феномен новой казахстанской столицы известен во всем мире. За 20 лет вырос современный мегаполис, который притягивает большое количество туристов и инвесторов», – сказал Д.Карибек.

Заместитель председателя НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев поделился своим мнением о предпринимательстве и о его развитии в стране: «Елбасы всегда говорит, что МСБ должен стать драйвером и локомотивом экономики страны. Ведь не во всех странах предоставляются такие большие привилегии и создаются условия для занятием бизнесом, особенно молодежи. Это программы обучения, программа «Жас Кәсіпкер» грантовая поддержка молодых предпринимателей, которую озвучил Елбасы на открытии года молодежи в январе этого года. Это неоценимая внесенная лепта Елбасы в развитие предпринимательства».

Фото: news-ru.arsu.kz