19:39
11 Июня 2022 17:10
Идет генерация новых управленцев из общественной и экспертной среды - Госсекретарь РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 3 года деятельности Национальный совет общественного доверия стал одним из эффективных каналов рекрутирования новых кадров в управленческий блок. Об этом заявил Госсекретарь РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».
«За это время 10 членов Национального совета стали депутатами Парламента, а также 2 представителя – министрами. И вот сегодня еще один член Нацсовета Берик Абдыгалиулы был назначен акимом области Ұлытау. В свою очередь Саясат Нурбек стал министром науки и высшего образования. Эти назначения демонстрируют тенденцию того, что идет генерация новых управленцев из общественной и экспертной среды», - написал Ерлан Карин.
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