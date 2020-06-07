Идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента по госзаказу - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальные ролики, создаваемые в рамках госзаказа, должны анализировать специальные рабочие группы при акиматах. Такое мнение высказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

«Казахстан является светским государством, и Конституция гарантирует всем нашим гражданам одинаковые права, уважение к их чести и достоинству. В том числе речь идет о различных публикациях в соцсетях, которые могут оскорбить чьи-то чувства. Также это касается и видеороликов, которые создаются в рамках государственного социального заказа.

Полагаю, идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента, не забывая о главных приоритетах нашего государства», - написала Аида Балаева в своем Facebook.

«Думаю, должны быть созданы специальные рабочие группы при акиматах, которые будут детально анализировать и отбирать ролики, прежде чем их опубликуют в СМИ и социальных сетях», - добавила глава МИОР РК.