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Идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента по госзаказу - Аида Балаева

7 Июня 2020 12:07
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Идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента по госзаказу - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальные ролики, создаваемые в рамках госзаказа, должны анализировать специальные рабочие группы при акиматах. Такое мнение высказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает МИА «Казинформ».

«Казахстан является светским государством, и Конституция гарантирует всем нашим гражданам одинаковые права, уважение к их чести и достоинству. В том числе речь идет о различных публикациях в соцсетях, которые могут оскорбить чьи-то чувства. Также это касается и видеороликов, которые создаются в рамках государственного социального заказа.
Полагаю, идеологам на местах нужно тщательно подходить к производству контента, не забывая о главных приоритетах нашего государства», - написала Аида Балаева в своем Facebook.
«Думаю, должны быть созданы специальные рабочие группы при акиматах, которые будут детально анализировать и отбирать ролики, прежде чем их опубликуют в СМИ и социальных сетях», - добавила глава МИОР РК.


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Ключевые слова: Общество,
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