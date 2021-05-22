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Идентифицированы новые захоронения воинов-казахстанцев, павших при освобождении Франции

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Мая 2021, 11:00
Идентифицированы новые захоронения воинов-казахстанцев, павших при освобождении Франции

ВАЛЬРУА. КАЗИНФОРМ – В рамках визита Посла Казахстана Жана Галиева по региону Большой Восток, в небольшой коммуне Вальруа (департамент Мёрт и Мозель), состоялась церемония возложения памятных венков и посадка Дерева мира у Мемориала «Стелла» в честь советских солдат, павших при освобождении Франции от нацистских захватчиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В торжественном мероприятии приняли участие мэр коммуны Вальруа Кристиан Ламорлэт, президент комитета «Стеллы» Мари-Лор Келнер, префект города Брие Фредрик Кар, генеральный консул Казахстана региона Большой Восток Ануарбек Ахметов, генеральный консул России в Страсбурге Юрий Соловьев, а также представители ветеранских организаций региона.

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Французские политики выразили искреннюю благодарность советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Франции от нацизма. В свою очередь, Посол Казахстана поблагодарил власти коммуны за бережное сохранение места памяти и скорби по погибшим.

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Памятник «Стеллы» на воинском некрополе города Вальруа был создан ровно 50 лет назад, 20 мая 1971 года. Здесь захоронен прах 54 бойцов Красной Армии, среди которых есть и воины-казахстанцы.

В 2018 году казахстанский историк Гульнара Мендикулова, при содействии Посольства Казахстана во Франции, обнаружила на кладбище в Вальруа четыре захоронения солдат-казахстанцев. Установлено, что там покоятся Зейнулла Алимгазиев, Коныспек Жакиянов, Мысахан (Нишан) Тургамбаев и Исин (Есен) Джумагулов.

Усилиями Генерального консульства Казахстана в Страсбурге на этом же кладбище были идентифицированы ещё два захоронения казахстанцев: Щеглова Николая Михайловича, 13.12.1920 г.р., уроженца Восточно-Казахстанской области, с. Барашки и Кособокова Александра Ивановича, 02.03.1921 г.р., уроженца Октябрьского района Северо-Казахстанской области.

Генеральное консульство просит казахстанцев и представителей СМИ помочь в поиске родственников погибших героев. По всем вопросам можно обращаться по тел. +33388697513, эл. почта Strasbourg@mfa.kz.

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МИД РК   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Франция  
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