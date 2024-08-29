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    07:42, 29 Август 2024 | GMT +6

    Идентичные следы динозавров обнаружили ученые в Африке и Южной Америке

    динозавр
    Фото: freepik

    Динозавры около 120 миллионов лет назад передвигались между Бразилией и Камеруном. Об этом сообщает Trend, передает агентство Kazinform.

    Как отмечается в исследовании, проведенном в Южном методистском университете (СМУ), более 260 следов динозавров, найденных на африканском и южноамериканском континентах, совпадают, несмотря на то, что их разделяет около 6000 километров.

    Исследование, указывает на то, что динозавры перемещались между Бразилией и Камеруном около 120 миллионов лет назад, точнее, в раннем меловом периоде.

    На континентах, расположенных на двух концах Атлантического океана примерно в 6000 км друг от друга, образовавшихся после распада Пангеи, обнаружено более 260 совпадающих следов динозавров.

    Помимо совпадающих отпечатков, исследователи нашли доказательства сходства бассейнов, рек и озерных образований в районе Борборема в Бразилии и на севере Камеруна.

    Одна из учёных, проводивших исследование, Диана Виньярд, рассказала, что большая часть найденных окаменелостей принадлежит трёхпалым динозаврам-тероподам, а часть — четырёхногим зауроподам и орнитоптерам.

    Луи Джейкобс, ведущий специалист в области исследований, в свою очередь отметил, что отпечатки очень схожи по возрасту, форме и геологическому состоянию.

    Утверждая, что следы окаменели в слоях аллювия и ила на дне древних озер и рек, Джейкобс пришел к мнению, что динозавры использовали эту геологическую область между двумя континентами, известную сегодня как Южная Америка и Африка, как линию перехода между двумя континентами.

    Отпечатки проливают свет на поведение и привычки видов

    Джейкобс утверждает, что окаменелости динозавров и их отпечатки предоставляют уникальную информацию о видах, которые бродили по планете миллионы лет назад. По его словам, останки проливают свет на такие детали, как среда обитания и пищевые привычки динозавров.

    — Следы указывают на поведение динозавров, на то, как они шли или бежали, с кем и в какой ситуации, в каком направлении и где они находились при этом, — отметил исследователь.

    Подчеркнув, что уровень осадков того времени способствовал образованию влажных тропических лесов с густой растительностью, Джейкобс добавил, что животные пришли в бассейны как из современной Африки, так и из Южной Америки, и их популяции были смешанными.

    Ученый считает, что разделение континентов в результате разделения суперконтинента Пангея привело к разрыву генетической преемственности, которая является главной движущей силой эволюции.

     

    Теги:
    Наука Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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