Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился прогнозом по заболеваемости на ближайшие два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании прогноза эпидемиологической ситуации на август-сентябрь мы идем по оптимистичному сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев в августе-сентябре 2021 года около 250 тысяч человек (в среднем за сутки около 7 тыс. случаев)», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

«Дальнейшее развитие оптимистичного сценария возможно лишь при соблюдении карантинных мер и повышению охвата вакцинацией подлежащего населения», - добавил министр.

Ранее А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в красной зоне. За исключением Туркестанской области все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%.