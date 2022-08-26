26 Августа 2022 07:42

Идеи о взаимовыгодном сотрудничестве озвучены делегатами Молодежного форума стран СНГ и ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – В рамках первого дня Молодежного форума СНГ и ЕАЭС «Келечек», проходящего 25-26 августа на побережье Иссык-Куля, состоялись панельные дискуссии - треки по различным направлениям, где делегаты представили свои идеи и предложения по взаимовыгодному сотрудничеству, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках трека «Креативная молодежь» обсуждены вопросы содействия развитию инноваций и цифровой трансформации посредством приобретения перспективных знаний и навыков среди молодежи стран. Эксперты рассмотрели новые возможности и подходы к сотрудничеству в части вовлечению молодежи в процессы цифровой трансформации СНГ и ЕАЭС, развитию кадрового потенциала, формирования инфраструктуры и совместимых высокоэффективных стандартов, направленных на усиление инновационного потенциала стран.

Директор парка высоких технологий Кыргызстана Чубак Темиров в интервью казахстанским СМИ поделился мнением по итогам дискуссий.

«Для всех стран-участниц мероприятия молодежь является будущим, а также драйвером экономического роста. В рамках трека «Креативная молодежь» в формате дискуссий выступали эксперты и блогеры из разных стран, которые делились своим опытом, экспертизой. Я думаю, проходящий форум в будущем может стать тем самым залогом кооперации. На форуме обсуждались вопросы о том, как объединить все усилия, предпринимаемые странами с целью интеграции. По итогам форсайт сессий будут презентованы интеграционные решения, как можно масштабировать продукт или сервис, используемый в своих странах, на уровне стран СНГ и ЕАЭС», - сказал Ч.Темиров.

По мнению кыргызского делегата трека «Молодые предприниматели» Мады Толмошова, проходящий форум дает очень много возможностей непосредственно предпринимателям, для которых открываются новые рынки.

«В связи с последними событиями в мире, многие уходят с российского рынка и вместе с этим открываются новые возможности. Благодаря форуму молодые предприниматели стран-участниц познакомились друг с другом, обменялись контактами, поделились мнениями. Думаю, что в дальнейшем получится полностью объединить рынок, чтобы страны СНГ сами себя обеспечивали той продукцией, от которой зависели. В связи с появлением возможностей, Кыргызстан старается пробиться на российский рынок. На мой взгляд, перспективными направлениями на сегодня для молодых предпринимателей являются развитие производства, работа над улучшением качества продукции, развитие конкурентоспособности. В рамках форума необходимо обмениваться опытом, чтобы в последующем производимые товары в Кыргызстане, России и Казахстане можно было объединять», - подытожил М.Толмошов.

В ходе панельной дискуссии по направлению «Молодые государственные служащие» обсуждались вопросы достижения стратегических целей интеграционных объединений путем системного вовлечения молодых лидеров стран региона в решение задач, которые сегодня стоят перед СНГ и ЕАЭС. Формирование кадрового резерва из талантливой молодежи, а также обмен успешными практиками формирования управленческих кадров будет способствовать преемственности в развитии евразийских интеграционных структур.

Участники трека «Образование и общественные проекты» затронули вопросы социально-гуманитарного измерения интеграции, обсудили перспективы общего научно-образовательного пространства СНГ.

Ранее сообщалось, что под эгидой Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ате проходит Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, в котором принимают участие более 200 делегатов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.