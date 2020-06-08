ID-карты выдают актюбинским госслужащим вместо служебных удостоверений

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Госслужащим вместо удостоверений выдадут специальные QR-коды. В Актюбинской области уже началась работа по выдаче QR-кодов. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя актюбинского департамента по делам госслужбы Рафхат Бисенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместо удостоверений госслужащего отныне будут выдаваться карты соответствия с QR-кодами. Приказ о замене удостоверений вышел 1 июня, в Хромтауском районе уже идет выдача QR-кодов. Поставлен срок до 1 августа, чтобы поменять удостоверения на специальные ID-карты. Работа проводится в соответствии с планом госзакупок.

На данной карте имеется QR-код, который содержит ИИН, ФИО, должность и другую информацию о госслужащем. Эта карта призвана обеспечить открытость госслужащих. К сожалению, имеются случаи, когда госслужащие отказываются представляться, через QR-код можно получить данную информацию», - говорит Р. Бисенов.

Всего по Актюбинской области насчитывается более 4 тысяч госслужащих. По словам Р. Бисенова, средняя зарплата госслужащего составляет 100 тысяч тенге, руководителя среднего звена - 150 тысяч тенге, руководителя областного управления - 200 тысяч тенге. Вместе с тем имеются около 400 свободных вакансий госслужащих, в основном в сельских округах региона.

«Имеются 393 свободные вакансии. Однако в основном они в сельских округах. Дело в том, что молодые специалисты отказываются ехать в село, все хотят остаться в городе. Сейчас мы рассматриваем изменения в программу с дипломом в село, думаем, вакантных мест станет меньше», - сказал Р. Бисенов.