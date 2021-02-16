Ибраю Алтынсарину посвятили «час добропорядочности» в Антикоррупционной службе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередной «Час добропорядочности» Агентства по противодействию коррупции посвящен жизни выдающегося казахского просветителя-педагога, писателя, этнографа, ученого-фольклориста, учителя нации – Ибрая Алтынсарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ибрай Алтынсарин стал отцом-основателем образования в истории казахской степи, посвятив всю свою сознательную жизнь обучению казахских детей. Открыв первую народную школу, он призвал жителей отдать своих детей на обучение и написал учебник на казахском языке.

В предисловии «Казахской христоматии» автор написал «Составляя эту книгу, я хотел, чтобы она стала учебником для казахских детей, воспитывающихся в русско-казахских школах, и книгой, доступной для всеобщего просвещения...».

Важность развития образования среди казахской молодежи описана Алтынсариным во многих других его произведениях. К ним относятся стихи «Өсиет өлеңдер», «Әй, жігіттер» и т.п. В них автор с высокой нравственной точки зрения критикует несправедливость, воровство, вредность устаревших традиций и отражает преимущество честного труда и человечности.

В знаменитом стихотворении «Кел, балалар, оқылық» («Давайте, дети, будем учиться») поэт умело использовал традиции казахской устной литературы, сравнивая знания и невежество, добро и зло.

Его произведения по сей день служат основой современной образовательной системы.

Писатель описывает свои идеи о нравственности с эстетическим воспитанием, взаимосвязывая их друг с другом.

Год от года возрастающая ценность богатого энциклопедического наследия ученого является гордостью нашего народа. Безусловно, Ибрай Алтынсарин – лидер образования и первый преподаватель казахского народа, у читель нации оставил неизгладимый след в нашей истории. Его мечта – образованная молодежь, твердо уверенная в процветающем будущем народа.



