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Ибрагим Берсанов стал шестым на международном Кубке по тяжелой атлетике
31 Августа 2020 12:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Ибрагим Берсанов стал шестым на международном Кубке по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Ибрагим Берсанов расположился на шестом среди мужчин в весовой категории свыше 109 килограммов. В сумме двоеборья спортсмен поднял 350 кг (165+185).
Первое место осталось за Вараздатом Лалаян из Армении (195+230)
Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала серебряную медаль
Напомним, что Кубок является первым турниром в режиме онлайн. Он приурочен к 29-летию независимости Республики Узбекистан.
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