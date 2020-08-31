Ибрагим Берсанов стал шестым на международном Кубке по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Ибрагим Берсанов стал шестым на международном Кубке по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ибрагим Берсанов расположился на шестом среди мужчин в весовой категории свыше 109 килограммов. В сумме двоеборья спортсмен поднял 350 кг (165+185).

Первое место осталось за Вараздатом Лалаян из Армении (195+230)



Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала серебряную медаль

Напомним, что Кубок является первым турниром в режиме онлайн. Он приурочен к 29-летию независимости Республики Узбекистан.