IBM уволит более тысячи сотрудников и прекратит научные исследования в Китае – СМИ

Американская компания IBM, по сообщениям СМИ, прекращает свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Китае, передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.

IBM закрывает лаборатории China Development Lab и China Systems Lab, увольняя более тысячи сотрудников в таких городах, как Пекин, Шанхай и Далянь, согласно информации местных СМИ.

Как сообщил китайский новостной сайт Jiemian в субботу, сотрудники IBM в Китае обнаружили, что доступ к корпоративной внутренней сети компании был заблокирован в выходные. Компания с штаб-квартирой, расположенной в Армонке, штат Нью-Йорк, объявила о сокращении рабочих мест на внутреннем совещании в понедельник утром, согласно постам сотрудников в китайских соцсетях.

— IBM адаптирует свою деятельность по мере необходимости, чтобы наилучшим образом обслуживать своих клиентов, и эти изменения не повлияют на нашу способность поддерживать клиентов в регионе Большого Китая, — заявил представитель IBM в электронном письме Post, не предоставив деталей о сокращениях.

IBM стала одной из транснациональных технологических компаний, которые сокращают рабочие места в Китае. Массовые увольнения в этом году затронули сотрудников, работающих в Китае, в таких компаниях, как производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, производитель электромобилей Tesla, а также гигант электронной коммерции Amazon.com и производитель микропроцессоров Intel.

Продажи IBM в Китае неуклонно снижались в последние годы, пишет South China Morning Post. В 2023 году доход IBM в стране упал на 19,6%, по сравнению с ростом в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 1,6%, согласно годовому отчету компании. Также за первые шесть месяцев этого года продажи в Китае снизились на 5%, в то время как выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросла на 4,4%, согласно отчету IBM.