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IBA вынесла вердикт скандальному бою Сакена Бибосынова на ЧМ-2023 по боксу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 12:15
IBA вынесла вердикт скандальному бою Сакена Бибосынова на ЧМ-2023 по боксу Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская ассоциация (IBA) прокомментировал исход боя чемпиона мира по боксу в Ташкенте между одним из лидеров сборной Казахстана Сакеном Бибосыновым и Дипаком Кумаром из Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Накануне Бибосынов уступил Дипаку по очкам на стадии 1/16 финала, после чего Казахстанская федерация бокса подала по этому поединку официальную жалобу на имя президента IBA Умара Кремлева «в связи со скандальным решением судей», однако их аппеляция не была удовлетворена.

«Индиец Дипак устроил самый большой апсет на турнире в весовой категории до 51 кг, победив в близком поединке первого сеяного чемпиона мира из Казахстана Сакена Бибосынова. Третий раунд был решающим, и Бибосынов не смог проявить себя с лучшей стороны из-за рассечения. После вердикта судей 3:2 в пользу Дипака наблюдатель и эксперт по оценке согласились с большинством при пересмотре боя, и индиец прошел в следующий этап благодаря раздельному решению судей — 5:2 (2:0 после пересмотра).

Лучшим достижением Дипака является серебряная медаль на чемпионате Азии в 2019 году, но сегодня он провел свой лучший бой, чтобы доказать собственные перспективы на этих соревнованиях и за их пределами. Следующим соперником Дипака станет китайский боксер Цзямао Чжан, который уверенно и с большим преимуществом победил Мехроба Хамидова из Таджикистана», — говорится в публикации IBA.


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