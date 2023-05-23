IBA приостановила членство семи национальных федераций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила о приостановке членства семи национальных боксерских федераций по различным причинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт IBA.

Федерации боксаНовой Зеландии, Германии, Швеции и Нидерландовбыли признаны виновными в нарушении правил и положений IBA и были отстранены от участия. Также было приостановлено членство Федерации бокса Чехии после того, как она допустила до участия в своем турнире боксеров из США. Федерация бокса США 26 апреля официально вышла из Международной ассоциации бокса.

В прошлом месяце представители Германии, Британии, Нидерландов, Филиппин, Швеции и США объявили о создании новой международной федерации бокса World Boxing, рассчитывая на получение признания со стороны Международного олимпийского комитета в свете продолжающегося конфликта между МОК и IBA. Однако официально членство в IBA прекратила только американская федерация.

Также было приостановлено членство Федераций бокса ЛибериииЭкваториальной Гвинеи за непредставление ежегодных отчетов о деятельности.

Всем федерациям сообщены условия, при которых их членство будет восстановлено, а боксеры этих стран, несмотря на отстранение национальных федераций, смогут выступать на турнирах IBA со своей национальной символикой.