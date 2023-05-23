Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

IBA приостановила членство семи национальных федераций

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Мая 2023, 16:26
IBA приостановила членство семи национальных федераций Фото: iba.sport

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила о приостановке членства семи национальных боксерских федераций по различным причинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт IBA.

Федерации боксаНовой Зеландии, Германии, Швеции и Нидерландовбыли признаны виновными в нарушении правил и положений IBA и были отстранены от участия. Также было приостановлено членство Федерации бокса Чехии после того, как она допустила до участия в своем турнире боксеров из США. Федерация бокса США 26 апреля официально вышла из Международной ассоциации бокса.

В прошлом месяце представители Германии, Британии, Нидерландов, Филиппин, Швеции и США объявили о создании новой международной федерации бокса World Boxing, рассчитывая на получение признания со стороны Международного олимпийского комитета в свете продолжающегося конфликта между МОК и IBA. Однако официально членство в IBA прекратила только американская федерация.

Также было приостановлено членство Федераций бокса ЛибериииЭкваториальной Гвинеи за непредставление ежегодных отчетов о деятельности.

Всем федерациям сообщены условия, при которых их членство будет восстановлено, а боксеры этих стран, несмотря на отстранение национальных федераций, смогут выступать на турнирах IBA со своей национальной символикой.


Спорт   Германия   Бокс   Швеция   Нидерланды   Чехия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Городские и пригородные маршруты подорожают в Петропавловске
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Поселковые улицы ремонтируют в Жамбылской области
Можно ли в Казахстане проносить на базы отдыха свою еду и напитки
Можно ли в Казахстане проносить на базы отдыха свою еду и напитки
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
Назначена заместитель начальника ДП Астаны
КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие
КТЖ и сингапурская компания PSA создали совместное предприятие